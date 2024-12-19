НБУ визнав небездоганною ділову репутацію ФК «Капітал Джірінг» і ФК «Фінуніверсал». Яка причина

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію ТОВ «ФК «Капітал Джірінг» і ТОВ «ФК «Фінуніверсал» та їх власників через приховані зв’язки з рф. Відповідне рішення НБУ ухвалив 16 грудня, повідомляється на сайті регулятора.

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Які підстави

Підставою для них стало отримання від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів наявності у власника істотної участі ТОВ «ФК «Капітал Джірінг» Дмитра Мурахвера податкового резидентства рф та наявності у власника істотної участі ТОВ «ФК «Фінуніверсал» Віталія Кропачова громадянства рф.

У Нацбанку нагадали, що це наявність у власників громадянства або податкового резидентства рф є ознакою небездоганної ділової репутації як для них, так і для належних їм фінансових компаній.

Водночас ці фінансові компанії надавали Нацбанку недостовірну інформацію про те, що їх власники істотної участі не мають громадянства та/або податкового резидентства рф, що також є ознакою небездоганної ділової репутації.

«Національний банк надалі здійснюватиме щодо ТОВ «ФК «Капітал Джірінг» та ТОВ «ФК «Фінуніверсал» дії, пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною», — додали у Нацбанку.