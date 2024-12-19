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19 грудня 2024, 10:00

Цей конкурент Cardano досягне $10, поки ADA намагається повернути максимуми 2021 року — ціна всього $0.001333

Криптовалютний ринок розігрівається, і альткоїни стрімко зростають до нових висот. У цей час новий претендент набирає обертів, випереджаючи відомі мережі, які ще не повернули свої минулі позиції. З ціною, що становить лише частку цента, ця блокчейн-платформа привертає увагу інвесторів, які шукають наступну значну можливість у світі децентралізованих технологій.

Представляємо XYZVerse (XYZ) — новаторський мемтокен, який об'єднує спортивних фанатів і прагне до експоненційного зростання, поєднуючи культуру мемів із пристрастю до спорту по всьому світу.

Заробіть із XYZ: новий важковаговик серед мемтокенів

Фанати в захваті! Токен XYZ виходить на криптовалютний ринг і завдає ударів конкурентам — марним монетам, безглуздим схемам фармінгу та шахрайським проєктам. Як справжній чемпіон, цей перший у світі спортивний мемтокен впевнено подолав ведмежий ринок і не збирається зупинятися. З прогнозованим зростанням на 9,900%, XYZ має всі шанси залишити таких тріумфаторів 2024 року, як BOME і WIF, далеко позаду.

💰 Керуйте грою та заробляйте, поки інші грають 💰
XYZ — це більше, ніж просто учасник гри мемтокенів; це створення ідеального поля для гри в рамках екосистеми XYZVerse, де енергія спорту поєднується з драйвом мем-культури.

Із дорожньою картою, що включає розважальні dApps, ринки прогнозів і можливості для ставок на спорт, XYZ готовий залучити мільйони азартних гравців, які прагнуть приєднатися до дії.

Пригадайте торгівельний обсяг Polymarket у розмірі $1 млрд під час виборів у США. XYZ планує ще більший успіх у GameFi, даючи своїм учасникам шанс отримати прибуток від ідеального поєднання мемтокенів, спортивного хайпу та масового прийняття криптовалют.

💥 Пропустили суперцикл мемтокенів? 💥

Використовуючи зростаючий сегмент ставок, XYZ готовий стати найкращим мемтокеном. Зліт BOME на 5,000% і річне зростання WIF на 1,000% тепер залишаються лише історією, адже XYZ готовий до вибуху з понад 9,900% зростання від своєї поточної ціни. Увійдіть у гру раніше, щоб закріпити своє місце — зараз недооцінений XYZ готується встановити нові рекорди!

🥇Об'єднання спільноти та забезпечення перемоги 🥇

XYZVerse стане головним гравцем цього бичачого ринку, даючи спільноті можливість керувати розвитком екосистеми. Активні учасники отримуватимуть токени XYZ через аірдропи як нагороду за свою відданість.

Зі стійкими токеномікою та планами розміщення на CEX/DEX, XYZ має всі шанси на успіх. Плавний дохід і постійне спалювання токенів допоможуть підтримувати стабільну ціну та процвітаючу спільноту.

>> Пресейл XYZ уже відкритий — не пропустіть цей шанс на зростання на 9,900%! <<

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) демонструє висхідний тренд останнім часом. За минулий тиждень його ціна зросла на 8.86%, а за місяць — на 47.30%. За останні шість місяців ADA показав значне зростання на 183.90%, що свідчить про зростання інтересу інвесторів.

Поточний ціновий діапазон ADA становить $0.94-$1.22, що вище за 10-денну ($1.09) і 100-денну ($1.08) прості ковзні середні. RSI на рівні 53.92 вказує на нейтральні умови, що залишає місце для подальшого зростання.

Якщо ADA збереже висхідний імпульс, він може протестувати найближчий рівень опору на $1.35. Прорив цього рівня може спрямувати ціну до $1.63. Водночас найближча підтримка знаходиться на рівні $0.78, що означає можливе зниження на 15%.

Висновок

Хоча ADA демонструє обнадійливе зростання, XYZ вирізняється завдяки унікальній концепції, об'єднуючи спортивних фанатів і прагнучи до зростання на 20,000%, що робить його яскравою зіркою у бичачому ринку 2024 року.

Детальніше про XYZVerse (XYZ)на веб сайті

Джерело: Мінфін
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