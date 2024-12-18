Суд Євросоюзу залишив під санкціями Дерипаску та два російські банки

У середу, 18 грудня, суд Європейського Союзу в Люксембурзі відхилив позови російського миллиардера Олега Дерипаскі, Росбанку та Тінькофф-банку, які заперечували санкції, введені проти них у зв'язку з агресією росії в Україні. Про це повідомляє DW.

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Усі три апеляції були відхилені за всіма пунктами, включаючи вимогу Дерипаски компенсувати йому моральні збитки від санкцій виплатою суми в 1 млн євро.

Дерипаска у 2022 році підпав під санкції ЄС у рамках санкцій за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а потім у 2024 році — під санкції за обхід попередніх санкцій та матеріальну підтримку російського уряду.

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11 вересня суд ЄС частково задовольнив позов двоюрідного брата Олега Дерипаскі Павла Єзубова. Як йдеться у вердикті, він анулював рішення Ради ЄС від вересня 2023 року про введення санкцій щодо нього, проте відхилив його позов у тій частині, в якій він вимагає скасування обмежувальних заходів, введених у вересні 2022 року та березні 2023 року.