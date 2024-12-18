До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро зросло на 10 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
18 грудня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 18 грудня: гривня падає на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 18 грудня
|
Закриття 18 грудня
|
Зміни
|
41,88/41,93
|
41,97/41,99
|
9/6
|
43,96/44,00
|
44,06/44,06
|
10/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,65−42,10 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,33 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,05−42,08, євро — 44,25−44,40 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі