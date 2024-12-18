Британія запровадила санкції проти ключової компанії в секретній мережі нафтоторгівлі рф — WSJ

Велика Британія запровадила санкції проти секретної нафтової торговельної компанії, яку вона охарактеризувала як ключову ланку російського нафтового ринку. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У вівторок Велика Британія внесла до списку санкцій компанію 2Rivers, трейдера сировинних товарів, що базується в Дубаї й керується групою бізнесменів з Азербайджану.

Це рішення забороняє британським компаніям і громадянам, незалежно від їхнього місця проживання, переміщати кошти компанії чи здійснювати операції з її майном та іншими активами.

У список також внесли компанію Coral Energy, яка до літа мала таку назву, поки не змінила її на 2Rivers, щоб відійти від репутації пов’язаної з російською нафтою. Компанія раніше заявляла, що припинила торгувати російською нафтою наприкінці 2022 року.

Офіс прем'єр-міністра Кіра Стармера зазначив, що ці компанії були «ключовими ланками в організації торгівлі дорогоцінною нафтою Путіна», а санкції спрямовані на обмеження «нафтових доходів, які йому так відчайдушно потрібні для ведення його незаконної війни».

Що кажуть у 2Rivers

Речниця 2Rivers заявила, що компанія оскаржуватиме санкції в юридичному та дипломатичному порядку.

За її словами, дії Великої Британії «не враховують поточну структуру, керівництво та операційну діяльність компанії після значних змін за останній рік і повного виходу з торгівлі російською нафтою».

Компанія звинуватила у своїй репутації торгівлі російською нафтою колишніх співробітників у Москві, які, як стверджується, продовжували використовувати її ім'я без дозволу.

У вівторок 2Rivers заявила, що дотримується «високих стандартів чесності, відповідності та операційної досконалості».

Велика Британія є центром міжнародних банків, страхових компаній і юридичних фірм, які обслуговують нафтову галузь. Санкції, ймовірно, обмежать доступ 2Rivers до західної фінансової системи як у Британії, так і за її межами.

Ці санкції були введені через день після того, як Європейський Союз запровадив обмеження проти десятків суден, компаній і осіб, яких звинувачують у фінансуванні, підтримці або отриманні прибутків від війни в Україні.