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18 грудня 2024, 18:35

Британія запровадила санкції проти ключової компанії в секретній мережі нафтоторгівлі рф — WSJ

Велика Британія запровадила санкції проти секретної нафтової торговельної компанії, яку вона охарактеризувала як ключову ланку російського нафтового ринку. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Велика Британія запровадила санкції проти секретної нафтової торговельної компанії, яку вона охарактеризувала як ключову ланку російського нафтового ринку.
Фото: pixabay.com

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У вівторок Велика Британія внесла до списку санкцій компанію 2Rivers, трейдера сировинних товарів, що базується в Дубаї й керується групою бізнесменів з Азербайджану.

Це рішення забороняє британським компаніям і громадянам, незалежно від їхнього місця проживання, переміщати кошти компанії чи здійснювати операції з її майном та іншими активами.

У список також внесли компанію Coral Energy, яка до літа мала таку назву, поки не змінила її на 2Rivers, щоб відійти від репутації пов’язаної з російською нафтою. Компанія раніше заявляла, що припинила торгувати російською нафтою наприкінці 2022 року.

Офіс прем'єр-міністра Кіра Стармера зазначив, що ці компанії були «ключовими ланками в організації торгівлі дорогоцінною нафтою Путіна», а санкції спрямовані на обмеження «нафтових доходів, які йому так відчайдушно потрібні для ведення його незаконної війни».

Що кажуть у 2Rivers

Речниця 2Rivers заявила, що компанія оскаржуватиме санкції в юридичному та дипломатичному порядку.

За її словами, дії Великої Британії «не враховують поточну структуру, керівництво та операційну діяльність компанії після значних змін за останній рік і повного виходу з торгівлі російською нафтою».

Компанія звинуватила у своїй репутації торгівлі російською нафтою колишніх співробітників у Москві, які, як стверджується, продовжували використовувати її ім'я без дозволу.

У вівторок 2Rivers заявила, що дотримується «високих стандартів чесності, відповідності та операційної досконалості».

Велика Британія є центром міжнародних банків, страхових компаній і юридичних фірм, які обслуговують нафтову галузь. Санкції, ймовірно, обмежать доступ 2Rivers до західної фінансової системи як у Британії, так і за її межами.

Ці санкції були введені через день після того, як Європейський Союз запровадив обмеження проти десятків суден, компаній і осіб, яких звинувачують у фінансуванні, підтримці або отриманні прибутків від війни в Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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