Пенсійне посвідчення тепер у «Дії»

Днями Пенсійний фонд реалізував новий сервіс, що дозволяє пенсіонерам отримати е-пенсійне посвідчення, яке буде відображатись у застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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«Е-пенсійне посвідчення — це електронний документ, який підтверджує факт призначення пенсії та не потребує додаткового пред’явлення пенсійного посвідчення в паперовій формі. За бажанням людина, якій призначено пенсію, може отримати пенсійне посвідчення виключно в електронній формі без виготовлення паперового», — розповів голова правління Пенсійного фонду Євгеній Капінус.

Сформувати такий е-документ можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду.

Е-пенсійне посвідчення можна отримати значно швидше за паперовий варіант, зазвичай за кілька днів з моменту звернення.

Для формування та використання е-пенсійного посвідчення людині потрібно знати свій реєстраційний номер облікової картки платника податків, встановити мобільний застосунок «Дія» та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Як зазначив Капінус, навіть без додаткового анонсування цього сервісу на сьогодні вже згенеровано 689 нових е-пенсійних посвідчень.

Кому може бути корисним новий сервіс

Пенсіонерам, які перебувають за кордоном та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення.

Пенсіонерам, які з різних причин не можуть отримати документ у сервісних центрах Фонду.

Три варіанти посвідчення

Отже, на сьогодні в Україні існує вже три варіанти пенсійного посвідчення:

традиційне паперове пенсійне посвідчення, яке можна отримати, заповнивши в сервісному центрі Пенсійного фонду анкету або надіславши заяву на виготовлення документа через вебпортал електронних послуг Фонду, або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, яке видавалось АТ «Ощадбанк»;

е-пенсійне посвідчення.

«Е-пенсійне посвідчення може бути сформовано за наявності в Реєстрі застрахованих осіб відомостей про призначення особі пенсії», — йдеться у повідомленні.