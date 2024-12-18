Китайська автокомпанія стала третім найбільшим майнером у світі

Китайський постачальник смартобладнання та трансакційних послуг для автоіндустрії Cango посів третє місце з хешрейту серед майнерів біткоїна. Про це повідомляється в пресрелізі компанії, пише forklog.

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5 листопада Cango відзвітувала про придбання ASIC від Bitmain загальною обчислювальною потужністю 32 EH/s за $256 млн.

Пристрої розміщені в американських датацентрах Bitmain на 18 місяців. Згідно з джерелами Blockspace, поки що весь хешрейт забезпечують Antminer S19 XP від Bitmain.

Cango планує додати ще 18 EH/s від Golden TechGen Limited в обмін на $144 млн в акціях CANG. Це збільшить сумарний хешрейт компанії до 50 EH/s. Угоду мають намір реалізувати до 31 березня 2025 року.

Згідно з угодою, власник Golden TechGen Limited — колишній CFO Bitmain Макс Хуа — отримає право призначити двох членів ради директорів Cango.

У листопаді 2024 року ЗМІ повідомили про затримки постачання обладнання від Bitmain митною службою США. Одним із потенційних пояснень було використання у деяких моделях Antminer чіпів компанії Sophgo, підозрюваної у порушенні санкцій.

Нагадаємо, 9 грудня Bitmain анонсувала запуск нової виробничої лінії на території США.