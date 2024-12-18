Товарообіг між Україною та Японією зріс на 6%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 грудня 2024, 15:57

Товарообіг між Україною та Японією зріс на 6%

Обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Японією у 2024 році зріс на 6% і сягнув $747,2 млн, продовживши минулорічну тенденцію зростання, яка становила майже 30%. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму в Осаці, передає Мінекономіки.

Обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Японією у 2024 році зріс на 6% і сягнув $747,2 млн, продовживши минулорічну тенденцію зростання, яка становила майже 30%.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Обсяг двосторонньої торгівлі між нашими державами зростає. Торік — на майже 30%. Цьогоріч ще додатково на майже 6%, сягнувши $747,2 млн», — зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що Україна працює над посиленням двосторонньої торгівлі із Японією й відзначає пожвавлення активності від початку повномасштабного вторгнення. Мета України нині — не тільки торгувати із Японією, але також залучати японські інвестиції в Україну для створення японської продукції в Україні.

Японія є другим за обсягом донором допомоги бюджету України, надавши цього року $4,2 млрд підтримки.

Країна також реалізує понад 30 проєктів через міжнародні організації у сферах сільського господарства, медицини та гуманітарного розмінування.

>Свириденко закликала японський бізнес інвестувати в ключові сектори української економіки, локалізувати виробництва та створювати спільні підприємства з українськими компаніями.

Вона звернулася до уряду Японії з проханням підтримати відновлення пошкоджених чи зруйнованих українських промислових об'єктів.

У міністерстві зазначили, що у бізнес-форумі, організованому Японською організацією зовнішньої торгівлі (JETRO), взяли участь представники урядів обох країн, Торгово-промислової палати України, Федерації роботодавців України, два десятки українських компаній та понад 200 представників японського приватного сектору.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами