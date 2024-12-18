Товарообіг між Україною та Японією зріс на 6%

Обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Японією у 2024 році зріс на 6% і сягнув $747,2 млн, продовживши минулорічну тенденцію зростання, яка становила майже 30%. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму в Осаці, передає Мінекономіки .

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«Обсяг двосторонньої торгівлі між нашими державами зростає. Торік — на майже 30%. Цьогоріч ще додатково на майже 6%, сягнувши $747,2 млн», — зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що Україна працює над посиленням двосторонньої торгівлі із Японією й відзначає пожвавлення активності від початку повномасштабного вторгнення. Мета України нині — не тільки торгувати із Японією, але також залучати японські інвестиції в Україну для створення японської продукції в Україні.

Японія є другим за обсягом донором допомоги бюджету України, надавши цього року $4,2 млрд підтримки.

Країна також реалізує понад 30 проєктів через міжнародні організації у сферах сільського господарства, медицини та гуманітарного розмінування.

>Свириденко закликала японський бізнес інвестувати в ключові сектори української економіки, локалізувати виробництва та створювати спільні підприємства з українськими компаніями.

Вона звернулася до уряду Японії з проханням підтримати відновлення пошкоджених чи зруйнованих українських промислових об'єктів.

У міністерстві зазначили, що у бізнес-форумі, організованому Японською організацією зовнішньої торгівлі (JETRO), взяли участь представники урядів обох країн, Торгово-промислової палати України, Федерації роботодавців України, два десятки українських компаній та понад 200 представників японського приватного сектору.