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18 грудня 2024, 15:37

UniCredit збільшив долю в Commerzbank до 28%

Італійська фінансова група UniCredit наростила частку у німецькому Commerzbank до 28%, зазначається у прес-релізі UniCredit. Тепер групі належать 9,5% акцій банку безпосередньо та ще 18,5% — через похідні інструменти.

Італійська фінансова група UniCredit наростила частку у німецькому Commerzbank до 28%, зазначається у прес-релізі UniCredit.

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У прес-релізі уточнюється, що середня вартість формування всієї позиції нижча за поточні котирування і відповідає фінансовим цілям UniCredit. Група зазначила, що її позиція щодо Commerzbank зараз є звичайною інвестицією і не впливає на оферту для акціонерів Banco BPM, яку він хоче купити за 10,1 млрд євро.

У повідомленні також йдеться про те, що UniCredit подав необхідні нормативні документи для доведення частки в Commerzbank до 29,9% — саме стільки він розраховує придбати, про що заявлялося раніше. Процес схвалення запущено, підтримуються контакти з владою.

UniCredit увійшла до капіталу Commerzbank у вересні і за цей час збільшила частку до 21%. Наприкінці листопада стало відомо, що UniCredit зробив пропозицію міланському банку Banco BPM про купівлю всіх його акцій за 10,1 млрд. євро.

Джерело: Мінфін
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