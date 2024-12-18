Українська Grammarly купує ШІ-редактор документів Coda

Перший український «єдиноріг» (стартап, оцінений у понад $1 млрд) Grammarly домовився про придбання редактора документів зі штучним інтелектом Coda. Очільник Grammarly Рахул Рой-Чоудхурі залишить посаду СЕО, а компанії об'єднаються під керівництвом гендиректора Coda Шишира Мехротра. Про це пишуть у блогах Grammarly та Coda, повідомляє AIN.

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Зазначається, що обидві компанії пишуть про спільне бачення майбутнього щодо штучного інтелекту, в якому ШІ переосмислить кожен бізнес-застосунок і робочий процес.

«Ми хочемо переосмислити набір інструментів і об'єднатися, щоб надати користувачам і командам власну платформу для підвищення продуктивності завдяки ШІ для застосунків та агентів», — зазначив СЕО Coda Шишир Мехротра.

Йдеться, що інструмент виправлення помилок у текстах англійською мовою Grammarly тепер працюватиме швидше та розумніше разом із продуктами Coda, зокрема Coda Brain. Також ШІ-асистента Grammarly планують додати в редактор Coda Docs.

У довгостроковій перспективі компанії планують об'єднати «найкраще з Coda та Grammarly» — знання про компанію, генеративні функції чату з ШІ, повний набір інструментів для підвищення продуктивності та сотні ШІ агентів.

Сума угоди

Сума угоди не розголошується. За даними The Information, заснована у 2014 році Coda залучила $320 млн фінансування. 200 співробітників стартапу приєднаються до Grammarly, яка налічує близько 1 200 співробітників.

Grammarly

Компанія Grammarly була заснована у 2009 році трьома українцями: Олексієм Шевченком, Максимом Литвином і Дмитром Лідером.

Grammarly розробляє популярний сервіс для перевірки граматики, стилістики та правопису текстів англійською мовою. У 2021 році вартість компанії була оцінена в $13 млрд після чергового раунду інвестицій.