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18 грудня 2024, 14:32

Українська Grammarly купує ШІ-редактор документів Coda

Перший український «єдиноріг» (стартап, оцінений у понад $1 млрд) Grammarly домовився про придбання редактора документів зі штучним інтелектом Coda. Очільник Grammarly Рахул Рой-Чоудхурі залишить посаду СЕО, а компанії об'єднаються під керівництвом гендиректора Coda Шишира Мехротра. Про це пишуть у блогах Grammarly та Coda, повідомляє AIN.

Перший український «єдиноріг» (стартап, оцінений у понад $1 млрд) Grammarly домовився про придбання редактора документів зі штучним інтелектом Coda.
Фото: grammarly.com

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Зазначається, що обидві компанії пишуть про спільне бачення майбутнього щодо штучного інтелекту, в якому ШІ переосмислить кожен бізнес-застосунок і робочий процес.

«Ми хочемо переосмислити набір інструментів і об'єднатися, щоб надати користувачам і командам власну платформу для підвищення продуктивності завдяки ШІ для застосунків та агентів», — зазначив СЕО Coda Шишир Мехротра.

Йдеться, що інструмент виправлення помилок у текстах англійською мовою Grammarly тепер працюватиме швидше та розумніше разом із продуктами Coda, зокрема Coda Brain. Також ШІ-асистента Grammarly планують додати в редактор Coda Docs.

У довгостроковій перспективі компанії планують об'єднати «найкраще з Coda та Grammarly» — знання про компанію, генеративні функції чату з ШІ, повний набір інструментів для підвищення продуктивності та сотні ШІ агентів.

Сума угоди

Сума угоди не розголошується. За даними The Information, заснована у 2014 році Coda залучила $320 млн фінансування. 200 співробітників стартапу приєднаються до Grammarly, яка налічує близько 1 200 співробітників.

Grammarly

Компанія Grammarly була заснована у 2009 році трьома українцями: Олексієм Шевченком, Максимом Литвином і Дмитром Лідером.

Grammarly розробляє популярний сервіс для перевірки граматики, стилістики та правопису текстів англійською мовою. У 2021 році вартість компанії була оцінена в $13 млрд після чергового раунду інвестицій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 грудня 2024, 16:21
#
А владельцы они знают что это украинская компания ?

Вот интересно , гетьманцев и ему подобные раз за разом совершают преступления против экономики Украины . В итоге по сумме регистрироваться в украинской юрисдикции — только сумасшедший будет .

Авторам — пишите верно — Американская компания … а не «украинский» . И еще спросите , захотят ли ее владельцы представляться украинцами или американцами .
+
0
Moonlighter
Moonlighter
18 грудня 2024, 16:31
#
Американская компания с украинскими корнями.
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 грудня 2024, 16:59
#
А почему она не укоренилась в Украине? Например французкие компании регистрируются во франции обычно …
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+15
Moonlighter
Moonlighter
18 грудня 2024, 16:28
#
Грамарли каждый год дешевеет, с 13 млрд в 2021 году до 8 млрд в этом, в прошлом 9.8 млрд. Пиком сервиса был 2021 и 2022 годы. После появления chatgpt и сотен аналогов, суть таких сервисов как grammarly перестала существовать. Отсюда и увольнение 20% сотрудников у грамарли за один год. То что предоставляет бесплатный чат — кратно превосходит платный граммарли. Я годами пользовался граммарли и платил за годовую подписку $140, и когда в декабре 2022 первый раз попробовал chatgpt, сразу понял что это круто перевернет рынок. Возможно слияние с Coda немного укрепит позиции перед инвесторами, но на дистанции уже никак не повлияет. И смешно читать про «стартап», которому уже больше 15 лет.
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 грудня 2024, 17:00
#
Там пока есть сервис , она встроена . НО в целом вы правы , быстрое развитие ИИ мнгновенно может завершить для них рынок .
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0
Ranet
Ranet
18 грудня 2024, 17:55
#
Так в тексте так и написано. По сути, это Coda покупает Grammarly. Заурядный обмен акциями назвали перемогой.
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