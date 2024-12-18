Volkswagen інвестує у літієву компанію Patriot

Volkswagen інвестує $48 млн у придбання 9,9% акцій канадської літієвої компанії Patriot Battery Metals, з метою забезпечення постачання літієвої сировини з Північної Америки. Про це повідомляє пресслужба Patriot, передає Ліга.

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Угода передбачає зобовʼязання про надання Volkswagen 100 000 тонн концентрату на рік протягом десяти років після того, як проєкт Shaakichiuwaanaan компанії Patriot розпочне виробництво.

Проєкт, який наразі перебуває на стадії розроблення, постачатиме сподумен компанії PowerCo, що виробляє акумулятори для Volkswagen, в Європі та Північній Америці.

PowerCo і Patriot Battery Metals вивчатимуть можливості для потенційної співпраці, такі як подальший розвиток проєкту Shaakichiuwaanaan і будівництво заводу з переробки літію.

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