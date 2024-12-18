Boeing відновив виробництво всіх літаків

Одна з найбільших авіабудівних компаній світу Boeing відновила виробництво всіх літаків, яке було зупинено через страйк робітників на північному заході Тихоокеанського регіону. Про це пише Reuters.

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Компанія відновила виробництво літаків 737, 767 і 777/777X.

«Ми виділили час, щоб переконатися, що всі члени виробничої команди проходять навчання та сертифікацію, а також розмістили запаси на оптимальних рівнях для безперебійного виробництва», — зазначила гендиректорка Boeing Commercial Airplanes Стефані Поуп.

Компанія Boeing в листопаді поставила лише 13 комерційних літаків, що становить менше чверті від 56 лайнерів, які вона передала замовникам 12 місяцями раніше.

Глава Федерального управління цивільної авіації США Майк Уітакер заявив на початку грудня, що він задоволений тим, що Boeing повільно і безпечно відновлює виробництво.