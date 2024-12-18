EBay розширив програму викупу акцій до $3 млрд

Найбільший у світі інтернет-аукціон eBay збільшив обсяг раніше оголошеної програми викупу власних акцій на $3 млрд, ідеться в пресрелізі компанії.

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У лютому цього року рада директорів затвердила нову програму buyback на $2 млрд, а загальний розмір запланованого викупу акцій на той момент досяг $3,4 млрд.

Станом на 30 жовтня в обігу перебували майже 494 млн акцій eBay, пише MarketWatch.

Ціна паперів компанії з початку року зросла на 45%, до $63,64 на закриття торгів у понеділок.

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