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18 грудня 2024, 17:14

Dogen привертає інтерес із прогнозом зростання на 20,000%, який обжене Solana та Ethereum

Новий гравець у світі криптовалют викликає ажіотаж, відволікаючи увагу від таких гігантів, як Solana та Ethereum. Інвестори спрямовуються до пресейлу Dogen, приваблені можливістю колосальних прибутків. Чутки про потенційне зростання на 20,000% підігрівають інтерес, змушуючи задуматися, чи стане це наступним великим проривом у світі криптовалют.

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DOGEN: Перший мемтокен для альфа-самців, які прагнуть лише найкращого

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Розкрийте свого внутрішнього альфа-самця разом із DOGEN, мемтокеном, створеним для тих, хто хоче жити красиво. DOGEN — це альфа-пес, який ніколи не втрачає шанс на успіх. Це токен для переможців, які не погоджуються на менше. Уявіть собі розкішні авто, пачки грошей і красивих жінок — це стиль життя Alpha DOGEN!

💎 HODL як бос, підкорюй ринок 💎

Готові жити, як альфа-самець DOGEN, та насолоджуватися найкращими речами в житті? DOGEN готовий до зростання на 700% до кінця пресейлу, і це лише початок. Разом із цим токеном вас чекають потенційні тисячі відсотків прибутку, адже мемтокени стають найгарячішим трендом цього сезону альткоїнів.

Чим раніше ви приєднаєтеся, тим більше виграєте! Це пропозиція, якій заздритимуть інші, а ви опинитеся на вершині.

⚡️ Пропустили злет WIF, Popcat або Ponke? ⚡️

DOGEN — новий гравець серед мемтокенів Solana поруч із такими, як BONK, WIF та Popcat, які вже показали зростання на 1000%. Наразі DOGEN недооцінений, але готовий підняти цю історію на новий рівень, можливо, побивши рекорди у цьому «бичачому» ралі.

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🎉 Спільнота, що рухається до справжньої цінності 🎉

DOGEN — це не просто короткочасний хайп; це зростаючий рух. Команда DOGEN зосереджена на створенні процвітаючої спільноти альфа-лідерів, які не готові задовольнятися малим і прагнуть домінувати на ринку. Токен пропонує реальну цінність: від захоплюючих кампаній до ексклюзивних привілеїв для ранніх учасників. DOGEN — це шанс стати частиною чогось довготривалого.

Багаторівнева реферальна програма DOGEN не має аналогів: ви отримуватимете 7% з кожного токена, придбаного вашими «бро» (1 рівень) за вашим реферальним кодом. І це ще не все — більше рівнів і рефералів принесуть вам ще більше винагород.

Тримайте DOGEN, і нехай вам заздрять інші! Приєднуйтесь до армії Dogen сьогодні та завойовуйте світ криптовалют! 🚀

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Solana набирає обертів, наступна ціль — $256?

Solana рухається в діапазоні $205-$240, демонструючи повільне, але стабільне зростання. Зі збільшенням більш ніж на 60% за останні 6 місяців вона демонструє ознаки відновлення. RSI, близький до 54, вказує на збалансований тиск покупців і продавців, що натякає на можливість зростання. Якщо ціна подолає рівень $256, наступною метою стане $290, що дасть приріст понад 20%. Підтримка на рівні $188 забезпечує стабільність у разі відкату. Поточна тенденція вказує на поступовий розвиток із потенціалом для подальшого зростання.

Ethereum готується до прориву: стане наступною ціллю $4800?

Ціна Ethereum коливається в діапазоні $3648-$4137, демонструючи стійкий імпульс. Зростання за місяць становило 28.1%, а за тиждень — 8.12%. RSI на рівні 54.83 вказує, що ETH набирає сили, але ще не перекуплений. 10-денна ковзна середня на рівні $4004 перевищує 100-денну ($3923), що підтверджує стійкість висхідного тренду. Якщо ETH подолає рівень $4318, наступною ціллю стане $4807, що дасть приріст майже 15%. Однак, якщо ціна впаде нижче $3340, вона може протестувати рівень $2852. У контексті глобального «бичачого» тренду ETH може демонструвати сильне зростання в найближчому майбутньому.

Висновок

DOGEN виділяється своїм унікальним потенціалом зростання, обіцяючи приріст на 700% ще до закінчення пресейлу та величезні прибутки в цьому сезоні альткоїнів. Зосереджений на розкоші, успіху та спільноті лідерів ринку, він перевершує Solana та Ethereum у короткостроковій перспективі. Натхненний такими токенами, як BONK, DOGEN прокладає сміливий шлях до рекордних досягнень.

Сайт: Dogen crypto

Джерело: Мінфін
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