Курс валют на 18 грудня: долар та євро в банках подорожчали

У середу на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро додало у купівлі 10 копійок та 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,60−42,10 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,95−42,00, євро — 44,20−44,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,88−41,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,96−44,00 грн/євро.

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