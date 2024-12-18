Більше 70% усіх банківських операцій клієнти Ощаду здійснюють у мобільному застосунку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 грудня 2024, 15:10

Більше 70% усіх банківських операцій клієнти Ощаду здійснюють у мобільному застосунку

Від початку великої війни відсоток операцій клієнтів Ощадбанку, що здійснюються в Мобільному Ощаді, збільшився вдвічі і перевищив 70%. Сьогодні застосунок дає клієнтам можливість закривати всі основні потреби в щоденному банкінгу. Згідно зі статистикою найпопулярнішими сервісами Мобільного Ощаду в 2024 році стали:

  • карткові перекази, перекази за реквізитами;
  • оплата послуг, зокрема комунальних, та поповнення мобільних телефонів;
  • відкриття депозитів та нових рахунків, «Мобільні заощадження»;
  • обмін валют.

Середня кількість завантажень застосунку в 2024 році становить більше 300 тис. на місяць. Наразі 4,6 млн підключених клієнтів мають на своїх гаджетах Мобільний Ощад. Вони виконують більше 800 тис. відвідувань щодня та проводять фінансових операцій на загальну суму 1,4 млрд грн.

З моменту запуску оновленої версії Мобільного Ощаду наприкінці 2021 року реалізовано більше 20 великих оновлень та запроваджено понад 70 нових великих сервісів та функцій. У травні 2024 року впроваджено віддалену ідентифікацію — новий функціонал, який дає можливість стати клієнтом банку та відкрити дебетну цифрову картку без візиту до відділення. Завдяки цьому нововведенню більше 20 тисяч українців стали клієнтами Ощадбанку; щоденно більш ніж із 200 клієнтами
укладаються договори на відкриття рахунку за 5 простих кроків.

Після реєстрації в застосунку можна скористатись відкриттям спеціалізованих рахунків, які належать до державних послуг підтримки, зокрема «Національного кешбеку». На сьогодні понад 300 тисяч клієнтів оформили рахунки за цією програмою.

У мобільному Ощаді значно покращено налаштування безпеки: додано можливість самостійно безкоштовно змінити PIN-код, впроваджено нові зручні методи підтвердження операцій та автоматичне спрацювання лімітів.

«У 2021 році на заміну старому мобільному застосунку ми запропонували оновлений Мобільний Ощад, який задовольняє ключові потреби клієнта. В ньому зрозумілий інтерфейс, технологічність, менша кількість кліків для здійснення однієї трансакції та навіть емоційна складова завдяки персонажу Ощадику та можливості використовувати «файну українську мову». Зараз більшість основних послуг Ощадбанку вже переведено в онлайн, і ми активно рухаємось у напрямі вирішення більшості питань дистанційно, продажу нових продуктів та послуг, покращення діючих сервісів. Упевнений, що кількість користувачів нашого застосунку і надалі підвищуватиметься, адже ми створили справжнє «відділення в смартфоні», — прокоментував заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами