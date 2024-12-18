Більше 70% усіх банківських операцій клієнти Ощаду здійснюють у мобільному застосунку

Від початку великої війни відсоток операцій клієнтів Ощадбанку , що здійснюються в Мобільному Ощаді, збільшився вдвічі і перевищив 70%. Сьогодні застосунок дає клієнтам можливість закривати всі основні потреби в щоденному банкінгу. Згідно зі статистикою найпопулярнішими сервісами Мобільного Ощаду в 2024 році стали:

карткові перекази, перекази за реквізитами;

оплата послуг, зокрема комунальних, та поповнення мобільних телефонів;

відкриття депозитів та нових рахунків, «Мобільні заощадження»;

обмін валют.

Середня кількість завантажень застосунку в 2024 році становить більше 300 тис. на місяць. Наразі 4,6 млн підключених клієнтів мають на своїх гаджетах Мобільний Ощад. Вони виконують більше 800 тис. відвідувань щодня та проводять фінансових операцій на загальну суму 1,4 млрд грн.

З моменту запуску оновленої версії Мобільного Ощаду наприкінці 2021 року реалізовано більше 20 великих оновлень та запроваджено понад 70 нових великих сервісів та функцій. У травні 2024 року впроваджено віддалену ідентифікацію — новий функціонал, який дає можливість стати клієнтом банку та відкрити дебетну цифрову картку без візиту до відділення. Завдяки цьому нововведенню більше 20 тисяч українців стали клієнтами Ощадбанку; щоденно більш ніж із 200 клієнтами

укладаються договори на відкриття рахунку за 5 простих кроків.

Після реєстрації в застосунку можна скористатись відкриттям спеціалізованих рахунків, які належать до державних послуг підтримки, зокрема «Національного кешбеку». На сьогодні понад 300 тисяч клієнтів оформили рахунки за цією програмою.

У мобільному Ощаді значно покращено налаштування безпеки: додано можливість самостійно безкоштовно змінити PIN-код, впроваджено нові зручні методи підтвердження операцій та автоматичне спрацювання лімітів.

«У 2021 році на заміну старому мобільному застосунку ми запропонували оновлений Мобільний Ощад, який задовольняє ключові потреби клієнта. В ньому зрозумілий інтерфейс, технологічність, менша кількість кліків для здійснення однієї трансакції та навіть емоційна складова завдяки персонажу Ощадику та можливості використовувати «файну українську мову». Зараз більшість основних послуг Ощадбанку вже переведено в онлайн, і ми активно рухаємось у напрямі вирішення більшості питань дистанційно, продажу нових продуктів та послуг, покращення діючих сервісів. Упевнений, що кількість користувачів нашого застосунку і надалі підвищуватиметься, адже ми створили справжнє «відділення в смартфоні», — прокоментував заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.