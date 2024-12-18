В Україні попит на нові бензинові авто впав на 24%

У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік. Про це повідомляє «Укравтопром».

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Водночас зменшилась і частка таких авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у листопаді 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз — 35,5%.

Топ бензинових авто

До топ-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

SKODA Octavia — 139 од.;

HYUNDAI Tucson — 97 од.;

RENAULT Duster — 90 од.;

KIA Sportage — 84 од.;

MAZDA CX5 — 82 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

Бензиновими були 46% б/в авто, що у листопаді перейшли на українські номери (6,8 тис. од.). Їх середній вік становив 10,5 років.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто: