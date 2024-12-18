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18 грудня 2024, 12:16

В Україні попит на нові бензинові авто впав на 24%

У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік. Про це повідомляє «Укравтопром».

У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік.
Фото: depositphotos

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Водночас зменшилась і частка таких авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у листопаді 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз — 35,5%.

Топ бензинових авто

До топ-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  • SKODA Octavia — 139 од.;
  • HYUNDAI Tucson — 97 од.;
  • RENAULT Duster — 90 од.;
  • KIA Sportage — 84 од.;
  • MAZDA CX5 — 82 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

Бензиновими були 46% б/в авто, що у листопаді перейшли на українські номери (6,8 тис. од.). Їх середній вік становив 10,5 років.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  • VOLKSWAGEN Golf — 549 од.;
  • AUDI Q5 — 332 од.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 284 од.;
  • RENAULT Megane — 262 од.;
  • NISSAN Rogue — 247 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
18 грудня 2024, 13:02
#
Даёшь больше цены на топливо 🥱
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
18 грудня 2024, 14:29
#
Так в Україні вже давно не 52 мільйони. І тенденцію по чисельності мабуть також всі розуміють.
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