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18 грудня 2024, 11:52

У Європарламенті закликали до створення біткоїн-резерву, 19% американців цікавляться криптою: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.19% американців використовували або цікавляться криптовалютамиКожен п’ятий виборець у США користувався, торгував або цікавився криптовалютами.
Фото: pixabay.com

19% американців використовували або цікавляться криптовалютами

Кожен п’ятий виборець у США користувався, торгував або цікавився криптовалютами. Про це свідчать результати національного опитування Emerson College за грудень 2024 року.

Популярність цифрових активів вища серед молодших вікових груп: 32% виборців молодше 40 років — користувачі криптовалют. Серед опитаних віком 40−49 років цей показник становить 28%, 50−59 років — 17%, 60−69 років — 9%. Частка серед виборців, старших за 70 років, — 4%.

Близько 26% чоловіків і 13% жінок відповіли, що взаємодіяли з цифровими активами. Серед усіх користувачів криптовалют лише 39% застосовували їх для оплати покупок.

Фахівці з’ясували, що такі активи популярніші серед етнічних меншин: ствердно відповіли третина виборців азійського, латиноамериканського або афроамериканського походження. Показник серед білих склав 14%.

Багато хто також позитивно ставиться до Дональда Трампа — його підтримують 57% користувачів криптовалют.

У рамках дослідження 11−13 грудня фахівці Emerson College опитали 1000 зареєстрованих американських виборців різних демографічних груп і політичних уподобань.

Tether інвестувала в StablR для просування стейблкоїнів у ЄС

Компанія Tether, що випускає USDT, інвестувала нерозкриту суму в європейського провайдера стейблкоїнів StablR у межах стратегії зі стимулювання прийняття активів у ЄС.

«Європейський ринок стейблкоїнів із капіталізацією в $400 млн прив’язаних до євро монет останніми місяцями зазнав значного зростання, зумовленого імпульсом від нормативної структури MiCA, яка набере повної чинності 30 грудня», — йдеться у пресрелізі.

StablR є емітентом «стабільних монет» EURR і USDR. Компанія планує використовувати платформу Hadron від Tether. Представлене в листопаді рішення забезпечує можливість приватним особам і підприємствам управляти повним життєвим циклом токенів.

У продукті зроблено акцент на наданні комплексного інструментарію для забезпечення процедур KYC/AML, моніторингу транзакцій та управління ризиками.

У липні StablR отримала ліцензію Electronic Money Institution (EMI) від Управління з фінансових послуг Мальти.

Обидві регульовані монети фірми сумісні з ERC-20 і Solana. У StablR розраховують розширити підтримку більшої кількості мереж за допомогою Hadron.

У Великій Британії учасників криптоіндустрії закликали ділитися досвідом для розробки крипторежиму

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) закликало криптовалютну індустрію ділитися своїм досвідом і допомагати формувати правила регулювання сектору.

Згідно з повідомленням, FCA хоче, щоб спільнота взяла на себе ініціативу в розробці нових способів розкриття важливої інформації, «щоб люди розуміли ризики, перш ніж купувати криптовалюти».

Крім того, регулятор зазначив, що документ DP24/4 (Допуск, розкриття інформації та режим протидії зловживанням на ринку криптоактивів) є частиною серії публікацій, покликаних допомогти у формуванні крипторежиму у Великій Британії.

У цьому дискусійному документі відображені ідеї, отримані в результаті серії обговорень з питань криптовалют під керівництвом FCA, які регулятор провів з представниками індустрії на початку року. Він також ґрунтується на попередніх консультаціях з урядом.

«Ми також пропонуємо певним фірмам, наприклад, авторизованим криптовалютним торговим платформам, обмінюватися інформацією між собою, щоб допомогти зупинити підозри на зловживання на ринку. Це зменшить рівень шахрайства та сприятиме поширенню належних практик у секторі», — сказано в заяві.

У FCA зазначили, що хочуть розробити крипторежим, який буде справедливим, збалансованим і пропорційним для всіх. Учасники індустрії можуть надіслати свої відгуки до 14 березня 2025 року.

У Європарламенті закликали до створення біткоїн-резерву

Сара Кнафо, яка представляє партію «Реконкіста» в Європарламенті, закликала до створення стратегічного біткоїн-резерву, виступивши проти цифрового євро.

Законодавиця наголосила на привабливості першої криптовалюти через її децентралізовану природу, обмежену пропозицію і зростаюче поширення. Кнафо закликала розглянути біткоїн для диверсифікації резервів і хеджування економічної невизначеності.

У своєму виступі представниця «Реконкісти» порівняла розвиток регулювання цифрових активів у світі, згадавши легалізацію першої криптовалюти Сальвадором і програму обраного президента США.

Вона висловила жаль, що в Європі влада здебільшого зосереджена на регулюванні, оподаткуванні та придушенні інновацій.

На її думку, ЄЦБ потрібно перейти від надмірного нагляду до прийняття децентралізованої природи біткоїна.

«Настав час змінити парадигму. Необхідно захистити населення від інфляції та поганого економічного вибору наших держав. Важливо сказати „ні“ тоталітарним спокусам ЄЦБ, який хоче нав’язати цифровий євро», — підсумувала вона.

17 грудня колишній міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликав Бундестаг ухвалити біткоїн-стратегію, заявивши про втрачені можливості.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
18 грудня 2024, 14:27
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Вже навіть євродепутат говорить — Важливо сказати «ні» ТОТАЛІТАРНИМ спокусам ЄЦБ, який хоче нав’язати цифровий євро". А до піпла ще не доходить, що їх заганяють в (стойло) цифровий концтабір. От так вони і жили:)
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