Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 766 690 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 грудня 2024, 8:37
Втрати ворога за 17 грудня: 1 580 російських окупантів, 4 танки та 64 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 766690 (+1580) осіб / persons,
- танків — 9571 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 19772 (+21) од,
- артилерійських систем — 21164 (+5) од,
- РСЗВ — 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1025 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20470 (+64),
- крилаті ракети — 2943 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 31610 (+60) од,
- спеціальна техніка — 3652 (+2)
Джерело: Мінфін
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