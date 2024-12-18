Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 3 трлн грн за січень — листопад 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
18 грудня 2024, 9:27
Видатки загального фонду держбюджету досягли 3 трильйонів з початку року
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Зазначається, що це на 365,7 млрд грн, або на 13,9%, більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
У листопаді було витрачено 340,9 млрд грн бюджетних грошей. У структурі видатків найбільше спрямовано:
- 1,2 трлн грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у листопаді — 115,3 млрд грн) або 38,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — листопад 2024 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 876,6 млрд грн.
- 463 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у листопаді — 46,1 млрд грн) або 15,4% від загального обсягу видатків.
- 510,6 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у листопаді — 44,6 млрд грн) або 17% від загального обсягу видатків.
- 330,0 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (у листопаді — 63,6 млрд грн) або 11% від загального обсягу видатків.
- 286,7 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у листопаді — 43,2 млрд грн) або 9,6% від загального обсягу.
- 163 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у листопаді — 16 млрд грн) або 5,4% від загального обсягу.
Джерело: Мінфін
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