Видатки загального фонду держбюджету досягли 3 трильйонів з початку року

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 3 трлн грн за січень — листопад 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Зазначається, що це на 365,7 млрд грн, або на 13,9%, більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У листопаді було витрачено 340,9 млрд грн бюджетних грошей. У структурі видатків найбільше спрямовано: