Комісія захисту даних Ірландії (DPC) оштрафувала компанію Meta на 251 млн євро за недотримання Регламенту ЄС про конфіденційність даних. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на заяву ірландського регулятора.
Ірландія оштрафувала Meta на 251 млн євро за витік даних із Facebook
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Деталі
Причиною штрафу було порушення безпеки соцмережі Facebook, яке торкнулося близько трьох мільйонів акаунтів у Європейській економічній зоні.
Meta виявила проблему безпеки у вересні 2018 року, усунула вразливість та поінформувала правоохоронні органи.
Проте, за даними DPC, Meta не задокументувала порушення у повному обсязі та не надала повну інформацію регуляторам. Це означало, що Meta порушила Регламент ЄС, за що їй було виписано штраф у розмірі 11 млн євро.
Однак основна частина штрафу — 240 млн євро — стосується характеру самого витоку персональних даних, який є «нездатністю включити вимоги щодо захисту даних до проєкту порушеної системи», йдеться в заяві регулятора.
Meta, як очікується, подасть апеляцію на штраф DPC.
Нагадаємо
У вересні ірландський регулятор оштрафував Meta на 91 млн євро за ненадійність системи управління паролями.
Коментарі - 2
Сначала заманивают крупный бизнес минимальными корпоративными налогами, а затем по полной программе и неоднократно штрафуют…