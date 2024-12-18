«Укренерго»: 18 грудня світло вимикатимуть лише бізнесу та промисловості

18 грудня графіки відключення світла для населення не застосовуватимуть, лише для бізнесу — з 07:00 до 20:00. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

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Графіки відключень

«18 грудня для побутових споживачів заходи обмеження споживання не прогнозуються», — йдеться в повідомленні.

Але графіки для промисловості та бізнесу будуть застосовувати — з 07:00 до 20:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Нагадаємо

17 грудня вперше за місяць обмеження споживання електроенергії не застосовуються.

Як повідомлялося, з 16 грудня заходи обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів почали застосовуватися за новими графіками.