Доступний гігант? XYZVerse (XYZ) за $0.01 готується перевершити Cardano та XRP

Зі зростанням криптовалютного ринку та досягненням Біткоїном позначки в $100,000 новий гравець, оцінений лише в один цент, привертає увагу. XYZVerse (XYZ) готується перевершити таких гігантів, як Cardano та XRP , обіцяючи значні прибутки для тих, хто зверне на нього увагу.

XYZVerse (XYZ) поєднує мем-культуру та спортивне співтовариство, створюючи екосистему, орієнтовану на користувачів, яка пропонує унікальний підхід.

Прав будь-яким полем із XYZ: новий чемпіон серед мем-коїнів!

Гра почалася, і XYZ лідирує у битві мем-коїнів! Цей сенсаційний спортивний мем-токен вийшов на ринок із неймовірним імпульсом, залишаючи позаду слабких конкурентів та шахрайські криптовалюти.

Просуваючись уперед, XYZ готовий показати вражаючі результати, залишивши далеко позаду такі токени, як BOME та WIF. Із амбіційною метою зростання на 9,900%, XYZ готовий завоювати корону мем-коїнів у наступному «бичачому» забігу!

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XYZ — головний гравець у XYZVerse — ідеальному поєднанні спортивного азарту та мем-культури. Ця екосистема, орієнтована на спільноту, стане справжньою знахідкою як для криптоентузіастів, так і для шанувальників спорту.

Згадайте $1 мільярд торгового обсягу Polymarket під час ажіотажу навколо ставок на вибори в США, а тепер уявіть це в посиленій версії з XYZVerse. З мільйонами спортивних фанатів, готових до дій, можливості для ранніх інвесторів у XYZ справді величезні!

XYZ поки що недооцінений, а з очікуваними великими лістингами учасники попереднього продажу можуть розраховувати на життєво важливі доходи.

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Cardano (ADA)

Cardano (ADA) нещодавно продемонстрував значну волатильність. За останні шість місяців ціна зросла на 189,82%, що вказує на значний розвиток. Лише за останній місяць ADA піднявся на 56,78%, демонструючи сильний висхідний імпульс. Однак за останній тиждень ціна знизилася на 7,11%.

Наразі ADA торгується в діапазоні $0.94-$1.22. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці $1.35, де може посилитися тиск на продаж. Якщо ціна подолає цей рівень, наступним опором стане $1.636. На нижній межі найближчий рівень підтримки становить $0.78, що може стати опорою в разі зниження ціни. Другий рівень підтримки розташований на $0.50 і може стати важливим для запобігання подальшим втратам.

Технічні індикатори дають змішані сигнали. Прості ковзні середні (SMA) за 10 і 100 днів близькі — $1.08 і $1.09 відповідно, що вказує на фазу консолідації. Індекс відносної сили (RSI) на рівні 62.08 наближається до зони перекупленості. Стохастичний осцилятор показує значення 84.68, що може свідчити про перекупленість активу та можливу корекцію ціни. Рівень MACD у 0.0036 вказує на помірно «бичачий» тренд.

XRP (XRP)

За останній місяць XRP зріс більш ніж на 180%, демонструючи значний висхідний тренд. За шість місяців криптовалюта піднялася більш ніж на 400%, що підкреслює її стабільне зростання. Незважаючи на зниження на 3.5% за останній тиждень, XRP зберігає сильні позиції, торгуючись у діапазоні $2.03-$2.73.

Монета наближається до найближчого рівня опору на $3.02. Успішний прорив цього рівня може підштовхнути XRP до другого опору на $3.73, що представляє потенційне зростання на 37% від поточного верхнього рівня. З іншого боку, найближчий рівень підтримки знаходиться на $1.61. Якщо ціна знизиться до цього рівня, це означатиме зменшення на 21%, але сильна підтримка може запобігти значним втратам.

Технічні індикатори вказують на збереження імпульсу. Індекс відносної сили (RSI) на рівні 69.51 та стохастичний осцилятор із показником 71.62 сигналізують, що XRP наближається до зони перекупленості, але все ще має потенціал для зростання. Прості ковзні середні за 10 і 100 днів знаходяться близько одна до одної в районі $2.40, створюючи стійку основу. З рівнем MACD у 0.0150, що вказує на «бичачий» тренд, XRP може продовжити висхідний рух, орієнтуючись на подолання ключових рівнів опору найближчим часом.

Висновок

На тлі сильних гравців, таких як ADA і XRP, у «бичачому» забігу 2024 року XYZVerse (XYZ) вирізняється як доступний мем-коїн, орієнтований на спорт. Він обіцяє значне зростання завдяки залученню спільноти та унікальному поєднанню мем-культури та спортивного ентузіазму.

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