Офіційний курс: НБУ знизив гривню на вісім копійок

Національний банк України встановив на 18 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,8271 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 8 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 18 грудня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,91 грн (на 17 грудня курс було встановлено на рівні 43,80 грн). Європейська валюта подорожчала на 11 копійок.

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