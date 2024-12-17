На ринку небанківських фінпослуг з’явився новий гравець

Національний банк на підставі поданих заяви та документів ухвалив рішення про видачу ТОВ «Віжинфанд Юкрейн» ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит. Про це повідомляє пресслужба регулятора.