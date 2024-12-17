Національний банк на підставі поданих заяви та документів ухвалив рішення про видачу ТОВ «Віжинфанд Юкрейн» ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
17 грудня 2024, 19:42
На ринку небанківських фінпослуг з’явився новий гравець
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Зазначається, що одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Віжинфанд Юкрейн» набуло статусу фінансової установи.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 грудня 2024 року.
Джерело: Мінфін
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