Гривня другий день поспіль падає до нового історичного мінімуму

Національний банк України знову знизив курс гривні до долара . Гривня вже другий день поспіль оновлює історичний мінімум.

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НБУ встановив на 18 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,8271 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 8 копійок.

Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 41,7403 грн/$.

Нацбанк на 18 грудня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,91 грн (на 17 грудня курс було встановлено на рівні 43,80 грн). Європейська валюта подорожчала на 11 копійок.

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