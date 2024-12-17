До закриття міжбанку курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро зросло на 14 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
17 грудня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 17 грудня: гривня на міжбанку пішла вниз
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Відкриття 17 грудня
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Закриття 17 грудня
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Зміни
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41,77/41,79
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41,88/41,93
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11/14
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43,85/43,86
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43,99/44,03
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14/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,55−42,05 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,95−42,00, євро — 44,15−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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