Міністерство фінансів 17 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 10,32 млрд грн, що на 13,53 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 23,85 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
17 грудня 2024, 17:01
Мінфін залучив понад 10 мільярдів від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 3,16 млрд грн під 15,09% з погашенням 4 лютого 2026 року (минулого тижня ставка була 15,10%);
- 4,11 млрд грн під 16,20% з погашенням 14 квітня 2027 року (минулого тижня ставка була 16,19%);
- 3,05 млрд грн під 16,50% з погашенням 3 листопада 2027 року (минулого тижня ставка була 16,42%).
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП
Джерело: Мінфін
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