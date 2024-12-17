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17 грудня 2024, 19:06

Скарги підприємств на дефіцит робочої сили сягнули рекорду — опитування

Дефіцит робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників знову став головною проблемою для бізнесу, а частка компаній, що скаржаться на цю перешкоду, у листопаді сягнула історичного рекорду в 64% проти 57% у жовтні та 61% у вересні. Про це свідчать результати щомісячного опитування підприємств Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Дефіцит робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників знову став головною проблемою для бізнесу, а частка компаній, що скаржаться на цю перешкоду, у листопаді сягнула історичного рекорду в 64% проти 57% у жовтні та 61% у вересні.

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Що відомо

«Водночас проблема з пошуком кваліфікованих працівників зростає. З одного боку, є обмежена пропозиція, але ми бачимо і зростання попиту на робочу силу, що є дуже позитивним сигналом і свідчить про відновлення, щонайменше, не погіршення економічної діяльності», — прокоментував директор ІЕД Оксана Кузяків.

Стосовно проблеми складності пошуку кваліфікованих працівників заявили 55,5% опитаних після 51,9% у жовтні. А некваліфікований персонал важко знайти 38,9% бізнесів після 34,8% у жовтні.

Деталі

На ринку праці більшість підприємств не планує жодних змін, хоча помітні позитивні явища: продовжила зростати частка підприємств із планами збільшити зайнятість у найближчі три-чотири місяці — з 13,8% до 14,1%, а частка бізнесів, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках, зменшилася — з 14,4% до 4,2%.

Щодо перешкод, то трійка лідерів залишилася такою самою, як у жовтні, хоча в іншій послідовності.

«На другому місці в нас „небезпечно працювати“. На третьому рядку — „зростання цін на сировину, матеріали та товари“. Значення цього показника зросло з 43% до 48%, можливо, через інфляційні очікування», — констатував старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
17 грудня 2024, 19:54
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«Стосовно проблеми складності пошуку кваліфікованих працівників заявили 55,5% опитаних після 51,9% у жовтні. А некваліфікований персонал важко знайти 38,9% бізнесів після 34,8% у жовтні.» — просто кваліфікованим працівникам платять заробітну плату некваліфікованих працівників, а некваліфікованим працівникам доводиться працювати «за їду» на галері.
Кордони закриті коли відкриються залишиться офісний планктон і бюджетники та різні обл-рай-шмай адміністрації - дармоїди одним словом.
Або бізнес платить достойні зарплати старт -+ 1К євро або везе криворуке дно з Азії. Хоча там теж не дурні «за їду» працювати.
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