В Україні зменшилась кількість небанків

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в листопаді зменшилася з 897 (станом на 01 листопада 2024 року) до 892 (станом на 01 грудня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною — 62. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Що відомо

Із реєстрів за ініціативою заявника виключено ризикованого страховика та одну кредитну спілку. Примусово виключено три фінансові компанії.

У листопаді одній фінансовій компанії, одному страховику та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Водночас примусово анульовані ліцензії двом фінансовим компаніям. Зупинено дію ліцензії одній фінансовій компанії. Також Національний банк України погодив звуження обсягу ліцензії 14 фінансовим компаніям.

Станом на 01 грудня на ринку небанківських фінансових послуг працювали 489 фінансових компаній (було 492), 57 страховиків non-life (було 58), 11 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 111 ломбардів (кількість не змінилася), 108 кредитних спілок (було 109), 1 лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (кількість не змінилася) та 71 колекторська компанія (кількість не змінилася).

Деталі

Крім того, на ринку визнано 16 банківських груп (кількість не змінилася) та 31 небанківську фінансову групу (було 30).

На платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).