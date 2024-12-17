Країни ЄС перевірять страховки танкерів із імовірно російською нафтою

Країни Євросоюзу будуть вимагати страхові документи від нещасних випадків у суден, які перевозять російську нафту, що проходять через Данські протоки, Фінську затоку та води між Швецією та Данією, пише Financial Times з посиланням на чиновників.

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Відповідну домовленість було погоджено на зустрічі Об'єднаного експедиційного загону північноєвропейських країн у Таллінні 16 грудня. За словами чиновників, поінформованих про нову схему, йдеться про посилення обмежень на «тіньовий флот» росії. Для включення танкерів до списку санкцій знадобиться одностайність усіх 27 країн ЄС.

Кораблі, у яких виявиться недостатнє страхове покриття з боку держав, що беруть участь — Великобританії, Данії, Швеції, Польщі, Фінляндії та Естонії, можуть бути включені до санкційних списків.

Санкції G7 забороняють західним страховикам надавати страховку судам, які порушують умови обмеження ціни на нафту, яке покликане зупинити росію від продажу нафти вище за фіксовану ціну в $60 за барель.

Як пише FT, росія використовує «тіньовий флот» для обходу санкцій, проте такі судна найчастіше старі, а їхні власники приховані. Ці судна часто чи користуються послугами страховиків, надійність яких невідома, чи взагалі страхуються від нещасних випадків.

Так, за словами міністра закордонних справ Латвії Байба Браже, цей захід «дійсно спрямований проти тіньового флоту і робить його діяльність буквально неможливою». Вона переконана, що щодня до Балтійського моря заходять і виходять 2 тисячі суден, і якщо щось трапиться, це буде повна катастрофа.

«Йдеться не тільки про те, що росія уникає обмеження цін на нафту і просто контрабандою перевозить нафту, оминаючи санкції, але й про реальний ризик, ризик безпеки, екологічний ризик», — сказала вона.

Проте Bloomberg зазначає, що жодних автоматичних чи негайних наслідків для судів, викритих у недотриманні правил страхування, не очікується. За словами джерел видання, у майбутньому можуть бути більш відчутні заходи, засновані на зібраній інформації.

Нагадаємо

Судна під санкціями з боку США, ЄС та Великобританії, насилу продовжують торгувати. У понеділок, 16 грудня, ЄС вніс ще 52 судна, звинувачених у приналежності до «тіньового флоту», до списку суден, яким заборонено вхід до портів ЄС та доступ до послуг, які надають компанії ЄС.

Естонія вже почала запитувати страховку, але станом на липень і серпень вона отримала відповіді лише від близько 40% флоту, що проходить, повідомив у вересні Bloomberg.

Великобританія запровадила аналогічний захід для суден, що проходять через Ла-Манш, у жовтні, основні зміни відбудуться у протоці між Данією та Швецією.

Наприкінці листопада Великобританія повідомила, що в рамках цієї схеми були встановлені контакти з більш ніж 43 судами, а до одного судна, яке проігнорувало запити, було застосовано санкції.