ЄЦБ посилив вимоги до достатності капіталу банків єврозони

Європейський центральний банк (ЄЦБ) ухвалив рішення підвищити загальні вимоги до достатності основного базового капіталу (СЕТ1) банків єврозони з 1,1% до 1,2%, випливає із повідомлення ЄЦБ.

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Що відомо

Нові вимоги будуть застосовуватись з 2025 року. Це рішення було обумовлено змінами у профілі ризику окремих банків на тлі коригування вимог Pillar 2, а також на тлі зростання геополітичних ризиків.

Підвищено вимоги до коефіцієнта СЕТ1 з урахуванням необов'язкових рекомендацій — з 11,2% до 11,3%. Вимоги до сукупного капіталу, що розраховується шляхом складання СЕТ1, капіталу першого та другого рівнів Tier 1 та Tier 2, були збільшені з 15,5% до 15,6%.

Більш ніж удвічі зросла кількість банків, що підпадають під додаткові вимоги через ризик надмірного боргового навантаження. Тепер коефіцієнт leverage ratio вище за мінімальні 3% мають підтримувати 13 банків.

Розмір перевищення варіюватиметься в діапазоні від 10 до 40 базисних пунктів. При цьому ще чотири банки будуть зобов'язані мати додаткову ліквідність з метою дотримання мінімальних періодів виживання і валютних буферів ліквідності.