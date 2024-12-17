Британія екстрено виділила 35 млн фунтів на відновлення енергетики в Україні

Велика Британія надає Україні екстрену підтримку в розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти будуть направлені на відновлення енергетичної мережі країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії.

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Деталі

У відомстві зазначили, що 20 мільйонів фунтів стерлінгів будуть направлені на забезпечення надзвичайних потреб в енергетиці. На підтримку для виконання життєво важливих ремонтів мережі електропередач і забезпечення додаткових потужностей. Кошти будуть виділені й для захисту енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, мова про проєкт з виробництва додаткових 20 МВт електроенергії, який зможе забезпечити електроенергією 20 тисяч будинків.

Ще 15 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу найвразливішим верствам населення.

Окрім цього Велика Британія запроваджує нові санкції проти енергетичного сектору росії.