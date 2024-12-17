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17 грудня 2024, 15:43

Рада продовжила звільнення від мит та ПДВ імпорту дронів та комплектуючих до боєприпасів

Верховна Рада продовжила податкові та митні пільги на наступний рік. В тому числі продовжується звільнення від мит та ПДВ дронів і комплектуючих до боєприпасів. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада продовжила податкові та митні пільги на наступний рік.
Фото: holodomormuseum.org.ua

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Законопроєкт № 12266 про зміни у Податковий кодекс підтримав 331 депутат, законопроєкт № 12267 про зміни в Митний кодекс підтримали 335 депутатів.

Що вони передбачають

  • Звільнення від митних платежів для складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів.
  • Продовження пільг на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо.
  • Розширення пільг на складові для всіх безпілотників — наземних, водних, а не тільки БПЛА.
  • Відтермінування до 1 січня 2027 року переходу на екостандарти Євро-6 для транспортних засобів (які мали б діяти вже з 2025 року).

Також передбачена підтримку благодійників і волонтерів:

  • можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім'ям без втрати статусу;
  • зібрані волонтерами кошти — без ПДФО, якщо передані благодійним фондам;
  • пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу).

Крім того, продовженні ПДВ-пільги для українського кіно на час воєнного стану, скасовані оцінки для ринку вживаних авто та запроваджена повна фіскалізація грального бізнесу.

Пільги на електрокари

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев зазначив, що пільги на електромобілі будуть діяти упродовж наступного року.

«Пільги діють до 1 січня 2026 року. А потім так, припиняться», — заявив він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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