42% венчурних інвестицій в США отримують компанії пов'язані зі штучним інтелектом

42% венчурного капіталу США було спрямовано саме в ШІ-сектор, що значно перевищує показники попередніх років. Про це пише PYMNTS, передає FinTech Insider.

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Порівняно з 2022 роком, коли на ШІ-компанії припадало лише 22% інвестицій, торішній показник становив 36%, а нині досяг 42%. Експерти банку вважають цю тенденцію безпрецедентною консолідацією інвестицій в одній технологічній категорії.

Станом на 2024 рік уже 20 ШІ-компаній змогли залучити понад $2 мільярди інвестицій.

Керівник підрозділу HSBC U.S. Innovation Banking Дейв Сабоу назвав цей процес початком «агентської ери», коли автономні системи ШІ кардинально змінюють комунікації, роботу та взаємодію з цифровим і фізичним світом.

На думку фахівців BlackRock, 2025 рік стане знаковим для інфраструктурних та кіберзахисних інвестицій, суттєво пов’язаних з розвитком штучного інтелекту.