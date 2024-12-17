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17 грудня 2024, 13:55

На Волл-стріт вважають, що долар подорожчає після інавгурації Трампа

Американські аналітики прогнозують подальше зміцнення долара США, навіть до рівня паритету з євро (тобто 1:1), попри те, що новообраний президент США Дональд Трамп виступає за слабший долар. Про це пише Financial Times.

Американські аналітики прогнозують подальше зміцнення долара США, навіть до рівня паритету з євро (тобто 1:1), попри те, що новообраний президент США Дональд Трамп виступає за слабший долар.

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Що відомо

Трамп давно дотримується думки, що сильний долар створює надмірний тиск на економіку США. Він вважає це «величезним тягарем» для американських компаній, які намагаються продавати свою продукцію за кордон.

Однак опитані газетою експерти й інвестори, серед яких Goldman Sachs, Morgan Stanley і UBS, скептично ставляться до можливості Трампа девальвувати долар. Його власна політика (податкові скорочення, високі тарифи на імпорт) може призвести до інфляції та утримання високих процентних ставок Федеральною резервною системою, що зробить долар ще привабливішим для іноземного капіталу і посилить його курс.

Зазначається, що Deutsche Bank навіть очікує досягнення паритету з євро у 2025 році.

Деталі

Долар уже зміцнився на 6,1% з початку жовтня, показавши найсильніший квартал із 2022 року. Це пов'язано з тим, що ринок почав робити ставку на перемогу кандидата від Республіканської партії та впровадження його планів щодо торгових тарифів і податкових скорочень.

Хоча аналітики зазначають, що ринок уже врахував значний вплив президентства Трампа, мало хто вважає, що це ознака закінчення ралі або риторика республіканців призведе до зниження курсу валюти.

«Він може спробувати вплинути на долар. Але, зрештою, фундаментальні чинники зазвичай перемагають», — сказав Ерік Віноград, головний економіст AllianceBernstein.

Джерело: Мінфін
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