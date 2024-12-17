Укрзалізниця капіталізує $160 млн відсотків за євробондами

Укрзалізниця вирішила капіталізувати близько $160 млн накопичених відсотків за єврооблігаціями та просить їхніх власників відкласти виплату майбутніх відсотків ще на 12 місяців так само з можливістю їхньої капіталізації для збереження ліквідності в умовах складного фінансового стану через російську військову агресію. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Інтерфакс-Україна.

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Група використовуватиме цей період для роботи зі своїми зацікавленими сторонами (включно з урядом України) і партнерами (такими як міжнародні фінансові інститути) для підготовки довгострокової пропозиції та рішення щодо рефінансування для своїх інвесторів у єврооблігації, що потребуватиме більш усталеного операційного середовища, яке, як можна сподіватися, можна буде побачити у 2025 році.

Уточнюється, що за єврооблігаціями на $594,9 млн із погашенням 9 липня 2026 року і ставкою 8,25% капіталізуються відсотки на суму $108,28 млн, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 млн, тоді як за єврооблігаціями на $300 млн із погашенням 15 липня 2028 року і ставкою 7,875% — на суму $51,9 млн, що збільшує випуск до $351,9 млн.