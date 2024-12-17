Курс валют на 17 грудня: долар в банках подорожчав

У вівторок на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,00 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,90−41,95, євро — 44,15−44,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,77−41,79 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,85−43,86 грн/євро.

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