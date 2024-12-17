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17 грудня 2024, 10:45

Індекс азіатських валют впав до 2-річного мінімуму

Індекс азіатських валют впав до найнижчого рівня більш ніж за два роки на тлі песимізму щодо економічних перспектив Китаю та припущень про те, що адміністрація Трампа сприятиме зростанню долара. Про це пише Bloomberg.

Індекс азіатських валют впав до найнижчого рівня більш ніж за два роки на тлі песимізму щодо економічних перспектив Китаю та припущень про те, що адміністрація Трампа сприятиме зростанню долара.

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Що відомо

Індекс Bloomberg Asia Dollar Index опустився до 89,93 рівня, який востаннє спостерігався в листопаді 2022 року. З кінця вересня індекс впав більш ніж на 4%, і його квартальні показники стали гіршими за два роки.

Настрій щодо азіатських валют погіршився, оскільки слабкі заходи Китаю щодо зміцнення своєї економіки чинили тиск на юань. Тарифні погрози обраного президента Дональда Трампа, послаблення очікувань зниження процентних ставок у США та політичні потрясіння у Кореї також підривають довіру до валют регіону.

Деталі

Економічні звіти Китаю продовжують сигналізувати про нестійке відновлення, а останні дані, такі як роздрібні продажі, свідчать про несподіване уповільнення темпів зростання листопаду.

У Кореї вона постраждала через політичні проблеми — інвестори уважно стежать за історією навколо імпічменту президента Юн Сук Йоля. Тим часом, індійська рупія у вівторок впала до історичного мінімуму.

А в США долар підскочив після перемоги Трампа на виборах, оскільки його політика «Америка, перш за все», як вважається, призведе до зміцнення валюти. Стійка інфляція також стимулює ставки те що, що ФРС може уповільнити темпи пом'якшення грошово-кредитної політики.

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Джерело: Мінфін
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