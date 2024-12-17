Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 600 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 765 110 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 грудня 2024, 8:22
Втрати ворога за 16 грудня: 1 600 російських окупантів, 4 танки та 34 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 765110 (+1600) осіб,
- танків — 9567 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 19751 (+15) од,
- артилерійських систем — 21159 (+8) од,
- РСЗВ — 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1025 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20406 (+34),
- крилаті ракети — 2943 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 31550 (+70) од,
- спеціальна техніка — 3650 (+0)
Джерело: Мінфін
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