Велика Британія планує заборонити публічні пропозиції криптовалют

Велика Британія планує заборонити публічні пропозиції криптовалюту. Про це заявив фінансовий регулятор країни FCA у своєму документі про новий режим криптовалюту, пише CoinDesk.

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Деталі

Буде ухвалено законодавство, яке заборонятиме публічні пропозиції криптовалют, засноване на правилах Великобританії щодо просування, які забороняють незареєстрованим криптофірмам звертатися до британських клієнтів.

Тільки платформи та пропозиції щодо торгівлі криптоактивами, що підпадають під винятки, можуть не підпадати під цей захід. Поки що неясно, чи поширюється заборона лише на регульовані компанії.

У документі запитується думка галузі про допуск на ринок та розкриття інформації.

Нагадаємо

FCA є регулятором Великобританії, який відповідає за нагляд за фінансовою діяльністю в країні, включаючи криптовалюту.

З 2020 року він стежить за сектором і оцінює, як він дотримуватиметься правил боротьби з відмиванням грошей, але планує запровадити новий режим у 2026 році після впровадження проєкту постанови, який вийде наступного року.

FCA знадобиться зворотний зв'язок від галузі про те, як він може забезпечити споживачам необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень, а також плани щодо скорочення шахрайства.