Ukrainian ERP Forum 2024: Нові горизонти автоматизації бізнесу в Україні

Бізнес під час війни: як ERP-системи допомагають виживати та розвиватися

Вступне слово Олега Щербатенко, СЕО IT-Enterprise

Учасники та проблематика події

Ukrainian ERP Forum 2024, який 29 листопада відбувся у Києві, став знаковою подією для українського бізнесу, оскільки об'єднав адвокатів ефективної цифрової трансформації бізнесу, візіонерів, агентів змін та партнерів, які розробляють і впроваджують ERP-системи для управління бізнесом в Україні.

Понад 200 учасників, представників бізнесу, ІТ-спеціалістів та експертів аналізували проблеми ринку автоматизації в Україні, моделювали сценарії його розвитку, дискутували щодо актуальності цифрової трансформації, ділились досвідом впровадження ERP-систем та обговорювали можливості й виклики автоматизації за допомогою ERP-рішень.

Тематичні блоки та Панельні дискусії

35 спікерів з різних галузей обговорювали виклики сьогодення та можливості автоматизації бізнесу в Україні в 9 тематичних блоках. Ці блоки охопили українські та міжнародні ERP-платформи, програми грантового фінансування цифрової трансформації та практичні аспекти впровадження ERP-рішень.

Упродовж форуму відбулися 3 панельні дискусії:

Як замінити російський софт на ERP та підвищити ефективність бізнесу (від IT-Enterprise)

Впровадження ERP системи очима CFO (від CFO Сlub Ukraine)

Чи на часі автоматизація? (від UCU Business School)

Вступне слово Олени Кузьмічової, СЕО Self-ERP

Презентації та Кейси

На Форумі спікери та партнери представили сучасні ERP-системи для управління підприємством, інструменти для реінжинірингу бізнес-процесів та платформи для цифрової трансформації, українські рішення для автоматизації та ведення фінансового та управлінського обліку. Вони показали, як ERP-системи допомагають оптимізувати ресурси, збільшити прибутковість та створити нові стратегії.

Представлені були також реальні кейси автоматизації бізнесу за допомогою різних ERP-систем від компаній-лідерів інновацій та цифрової трансформації.

ERP Ukraine

ERP Ukraine поділилися досвідом переходу однієї з найбільших продуктових IT-компаній України — MacPaw — на ERP-систему Odoo лише за пів року.

Self-ERP

Компанія Self-ERP презентувала кейси автоматизації та масштабування малосерійного виробництва на прикладі БПЛА та РЕБ за допомогою Odoo.

БуккіперСааС

БуккіперСааС представив платформу для створення персоналізованих облікових систем Nova Era, що дозволяє легко налаштовувати бухгалтерські, управлінські, складські системи, а також системи з елементами CRM та інтеграцією із зовнішніми онлайн-сервісами. Разом з ЦСК Biopharma Plasma компанія показала кастомний проєкт впровадження системи в мережі сучасних донорських центрів в Україні.

ToDo

Представники компанії ToDo презентували інновації для оптимізації виробництва алюмінієвих конструкцій з ERP Odoo — кейс компанії Star-Svit.

IT-Enterprise

Команда Групи IT-Enterprise (Генеральний партнер Форуму) презентувала екосистему продуктів для цифрової трансформації бізнесу, яка об'єднує бухгалтерський, податковий, управлінський та кадровий облік. Вони також провели панельну дискусію «Як замінити російський софт на ERP та підвищити ефективність бізнесу» за участю представників відомих українських компаній, які здійснили перехід від російського софту до альтернатив, що сприяють безпеці й ефективності: Ukrnafta, Roshen, HELSI, KNESS, ДП «Державний оператор тилу».

ISPro

Цифрову екосистему продуктів ISPro презентував на Форумі Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group.

BJet

Компанія BJet запропонувала готові хмарні рішення з автоматизації бізнес-процесів і обліку для невеликих компаній, що надають послуги або займаються виробництвом.

YouControl

Компанія YouControl представила на Форумі YC.Market — інноваційний інструмент для аналізу ринків та пошуку B2B-партнерів. За його допомогою компанії можуть швидко отримати релевантні контакти потенційних клієнтів чи постачальників та зекономити час на зборі даних.

Грантові можливості

Було детально розглянуто актуальні грантові можливості для впровадження інновацій та цифрових рішень, зокрема від ЄБРР, програм «Цифрова Європа», Horizon EU та інших донорів.

SoftFindEasy.com

Ukrainian ERP Forum 2024 став майданчиком для презентації онлайн-платформи SoftFindEasy.com від CFO Сlub Ukraine. Ця платформа допомагає вибрати програмне забезпечення для автоматизації процесів, бухгалтерського та управлінського обліку, адаптоване до унікальних потреб кожного бізнесу, забезпечуючи детальний аналіз потреб бізнесу, швидкий підбір софту, систему рейтингів і відгуків, навчальні ресурси.

Дослідження та Обговорення

Експерти BDO Ukraine та Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України обговорили одну з найгостріших тем сьогодення «1С в Україні: Відмовитися не можна використовувати (де бухгалтерам поставити кому?)» і поділилися досвідом та практичними рекомендаціями щодо вибору систем обліку для бізнесу.

IТ Ukraine Association — представили актуальні результати проєкту «Ворожий софт», який асоціація ініціювала у 2023 році, з метою вилучення з обігу й користування в Україні всіх програмних продуктів країни-агресора.

Підсумок

Форум став важливою подією для обговорення сучасних технологічних рішень у сфері автоматизації та ERP-систем, а також стратегій подолання унікальних викликів, що постають перед українським бізнесом в умовах війни. Форум продемонстрував, що ринок має багато альтернатив для ефективної автоматизації, що відповідають сучасним викликам і допомагають побудувати незалежний бізнес.