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17 грудня 2024, 10:00

Shiba Inu проти Dogecoin: Чому токен за $0,001 готовий домінувати на ринку

Крипторинок досягає нових висот, а альткойни б'ють рекорди, але на горизонті з'являється новий претендент, який може затмити таких відомих гравців, як Shiba Inu і Dogecoin. Цей новий токен привертає увагу інвесторів, обіцяючи неймовірні перспективи для домінування на ринку.

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Представляємо XYZVerse (XYZ) — перший меметокен для всіх видів спорту, який об'єднує фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, прагнучи до безпрецедентного зростання, поєднуючи мем-культуру з пристрастю до спорту на платформі, орієнтованій на громаду.

Меметокен усіх видів спорту, який неможливо проігнорувати!

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XYZ — це ваш ексклюзивний пропуск до спортивної революції, підтриманої мем-культурою. Це MVP екосистеми XYZVerse, де ви можете заробити на зростаючому попиті на меметокени.

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Shiba Inu (SHIB)

SHIB нещодавно зазнав деяких змін. За останній тиждень його ціна знизилася на 8,43%, що вказує на короткостроковий спад. Однак за останній місяць ціна SHIB зросла на 5,44%, що свідчить про відновлення. За шість місяців ціна зросла на 34,42%, що підкреслює значний довгостроковий ріст.

Наразі SHIB торгується в межах від $0,00002805 до $0,00003489. Найближчий рівень підтримки знаходиться на рівні $0,00002390. Якщо ціна опуститься до цього рівня, це буде означати зниження на близько 15%. З іншого боку, найближчий рівень опору — на рівні $0,00003759, пробиття якого може призвести до зростання на 30%.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin наразі торгується між $0,41 і $0,50. За останній тиждень його ціна знизилася на 4,86%, але за останній місяць зросла на 7,10%. За останні шість місяців ціна Dogecoin зросла на 198,68%, що підтверджує позитивний довгостроковий тренд.

Згідно з поточними даними, momentum Dogecoin нейтральний, RSI знаходиться на рівні 47,38, а MACD вказує на незначну ведмежу тенденцію.

Якщо Dogecoin набере висхідний імпульс і проб'є найближчий рівень опору на $0,54, він може досягти другого рівня опору на $0,64, що принесе приріст близько 28%. У разі падіння нижче рівня підтримки $0,35, ціна може знизитися до $0,25.

Висновок

Хоча SHIB і DOGE популярні, XYZVerse, який об'єднує фанатів усіх видів спорту, готовий до грандіозного зростання та домінування завдяки підходу, орієнтованому на громаду.

Більше інформації про XYZVersus (XYZ) можна знайти тут:

Сайт

Джерело: Мінфін
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