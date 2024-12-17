Shiba Inu проти Dogecoin: Чому токен за $0,001 готовий домінувати на ринку

Крипторинок досягає нових висот, а альткойни б'ють рекорди, але на горизонті з'являється новий претендент, який може затмити таких відомих гравців, як Shiba Inu і Dogecoin . Цей новий токен привертає увагу інвесторів, обіцяючи неймовірні перспективи для домінування на ринку.

Представляємо XYZVerse (XYZ) — перший меметокен для всіх видів спорту, який об'єднує фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, прагнучи до безпрецедентного зростання, поєднуючи мем-культуру з пристрастю до спорту на платформі, орієнтованій на громаду.

Меметокен усіх видів спорту, який неможливо проігнорувати!

XYZ — це ваш ексклюзивний пропуск до спортивної революції, підтриманої мем-культурою. Це MVP екосистеми XYZVerse, де ви можете заробити на зростаючому попиті на меметокени.

Уявіть, що Polymarket досяг $1 млрд торгового обсягу під час виборів у США — тепер додайте до цього ажіотаж навколо меметокенів і захоплення спортивними ставками. З мільйонами фанатів спорту, готових долучитись, екосистема XYZVerse продовжить розширюватися, а ваші нагороди зростатимуть, як на дріжджах!

Пресейл XYZ — ваш шанс потрапити в гру до вибухового зростання!

У 2024 році меметокени — безперечні чемпіони криптомиру, і XYZ готовий перевершити всіх конкурентів. З потенційним ростом на 9 900% пресейл XYZ обіцяє приголомшливі результати. Забудьте про підйом BOME на 5 000% або WIF на 1 000% — XYZ готовий переписати всі рекорди!

З майбутніми лістингами на великих CEX та DEX платформах, захищеними смарт-контрактами та перевіреною командою, XYZ вже випереджає конкурентів. Використовуйте перевагу першопрохідця — заходьте зараз і отримуйте набагато більші доходи!

Не залишайтесь на лавці запасних — купуйте токени XYZ і станьте частиною наступного крипто-чемпіонату!

Shiba Inu (SHIB)

SHIB нещодавно зазнав деяких змін. За останній тиждень його ціна знизилася на 8,43%, що вказує на короткостроковий спад. Однак за останній місяць ціна SHIB зросла на 5,44%, що свідчить про відновлення. За шість місяців ціна зросла на 34,42%, що підкреслює значний довгостроковий ріст.

Наразі SHIB торгується в межах від $0,00002805 до $0,00003489. Найближчий рівень підтримки знаходиться на рівні $0,00002390. Якщо ціна опуститься до цього рівня, це буде означати зниження на близько 15%. З іншого боку, найближчий рівень опору — на рівні $0,00003759, пробиття якого може призвести до зростання на 30%.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin наразі торгується між $0,41 і $0,50. За останній тиждень його ціна знизилася на 4,86%, але за останній місяць зросла на 7,10%. За останні шість місяців ціна Dogecoin зросла на 198,68%, що підтверджує позитивний довгостроковий тренд.

Згідно з поточними даними, momentum Dogecoin нейтральний, RSI знаходиться на рівні 47,38, а MACD вказує на незначну ведмежу тенденцію.

Якщо Dogecoin набере висхідний імпульс і проб'є найближчий рівень опору на $0,54, він може досягти другого рівня опору на $0,64, що принесе приріст близько 28%. У разі падіння нижче рівня підтримки $0,35, ціна може знизитися до $0,25.

Висновок

Хоча SHIB і DOGE популярні, XYZVerse, який об'єднує фанатів усіх видів спорту, готовий до грандіозного зростання та домінування завдяки підходу, орієнтованому на громаду.

Більше інформації про XYZVersus (XYZ) можна знайти тут:

Сайт