На вівторок 17 грудня відключення світла не заплановані, — «Укренерго»

Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії в Україні не заплановані. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

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«У разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 08:00 до 22:00», — закликали в компанії.