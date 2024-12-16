До закриття міжбанку курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 1 копійку у купівлі та у продажу.
16 грудня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 16 грудня: долар зріс на міжбанку на 7 копійок
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Відкриття 16 грудня
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Закриття 16 грудня
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Зміни
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41,70/41,72
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41,77/41,79
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7/7
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43,81/43,81
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43,80/43,80
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,97 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,95−41,97, євро — 44,20−44,33 грн.
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Джерело: Мінфін
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