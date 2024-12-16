Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
16 грудня 2024, 17:12
НКЦПФР оновила перелік сумнівних інвестпроєктів
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Зокрема, йдеться про такі компанії:
- FXCentrum;
- Agro Glory Time (AGTI токени);
- Kowela;
- StreamForex;
- Profi Group.
Загалом у списку вже налічується 384 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
Джерело: Мінфін
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