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16 грудня 2024, 15:15

Moody's знизило кредитний рейтинг Франції до «Aa3» з «Aa2»

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Франції до «Aa3» з «Aa2» та змінило його прогноз на «стабільний» з «негативного», йдеться у повідомленні агентства.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Франції до «Aa3» з «Aa2» та змінило його прогноз на «стабільний» з «негативного», йдеться у повідомленні агентства.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниРішення Moody'sРейтингова дія відображає думку Moody's про те, що на тлі політичної фрагментації державні фінанси Франції найближчими роками суттєво погіршаться.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рішення Moody's

Рейтингова дія відображає думку Moody's про те, що на тлі політичної фрагментації державні фінанси Франції найближчими роками суттєво погіршаться.

Французькі Національні збори на початку грудня винесли вотум недовіри уряду. Новий прем'єр-міністр Франсуа Байру в п'ятницю заявив, що розуміє, що на нього чекає складна робота, особливо з питань, пов'язаних з бюджетом. Його попередник Мішель Барньє домагався скорочення видатків у рамках бюджету на 2025 рік.

Moody's оцінює як «дуже низьку» можливість того, що новий уряд забезпечить стабільне скорочення дефіциту бюджету з 2026 року. За прогнозами агентства, дефіцит бюджету Франції у 2025 році складе 6,3% ВВП, у 2027 році — 5,2%.

Тим часом існує ризик тривалого зростання вартості залучення фінансування, що додатково знизить доступність боргового капіталу, вважає агентство.

«Це може створити негативне замкнуте коло зі зростання дефіциту, зростання боргового навантаження та зростання вартості фінансування в умовах значних річних потреб у запозиченнях», — йдеться у його повідомленні.

Рівень держборгу Франції зросте приблизно до 120% ВВП у 2027 році зі 113,3% ВВП у 2024 році, очікують у Moody's.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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