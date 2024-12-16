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16 грудня 2024, 14:52

Уряд Великої Британії схвалив продаж Королівської пошти чеському мільярдеру

Уряд Великої Британії схвалив продаж International Distribution Services (IDS) — материнської компанії однієї з найстаріших у світі поштових компаній Royal Mail — чеському мільярдеру Деніелю Кретінському. Про це пише Ліга.

Уряд Великої Британії схвалив продаж International Distribution Services (IDS) — материнської компанії однієї з найстаріших у світі поштових компаній Royal Mail — чеському мільярдеру Деніелю Кретінському.
Фото: depositphotos

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Деталі

Вартість угоди 3,6 млрд фунтів стерлінгів ($4,5 мільярдів). Очікується, що поглинання буде завершено на початку наступного року.

Royal Mail працює з 1516 року. У 2023 році була відокремлена від Поштового відомства і приватизована. В останні кілька років переживає фінансові труднощі. У грудні компанію оштрафували на 10,5 млн фунтів за невиконання планів з доставлення поштових відправлень.

Компанія Кретінського EP Group стала найбільшим акціонером IDS два роки тому й у травні поточного року мільярдер оголосив про намір стати повноправним власником компанії. Перед продажем британська влада перевіряла Кретінського на зв'язки з Росією через те, що його структури займалися транспортуванням російського газу до Центральної Європи.

Згідно з умовами угоди, новий власник збереже торгову марку, штаб-квартиру та податкове резидентство Royal Mail у Великій Британії протягом наступних п'яти років.

Кретінський повідомив Бі-Бі-Сі, що має намір розвивати в Royal Mail напрямок доставлення посилок, вкласти значні кошти у встановлення поштоматів, щоб зробити онлайн-доставлення ефективнішим, як це відбувається в усій Європі.

Нагадаємо

Кретінський відомий передусім як власник найбільшої в Чехії енергокомпанії — EPH. Він володіє частками у французькій газеті Le Monde, нідерландській пошті PostNL, футбольних клубах Вест Хем Юнайтед та Спарта Прага.

В Україні Кретінському належить ТОВ «Сі-Ен-Джі» — власник спеціального дозволу на розробку Ужгородської газової площі. Статки Кретінського оцінюють у $7 мільярдів.

Джерело: Мінфін
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