Переможці грудня: Dogen зібрав $3.5 млн, XRP обігнав SOL, а ETH наближається до $4,000

Грудень приносить захоплюючі зміни на криптосцені. Новачок, Dogen, зібрав $3.5 млн на своєму пресейлі, привертаючи увагу інвесторів. XRP обігнав Solana за ринковою капіталізацією, що стало важливим подією. Ethereum наближається до позначки $4,000. Ці зміни викликають інтерес і натякають на те, що нас чекає в майбутньому на крипторинку.

DOGEN: Ідеальний мем-токен для справжніх альф, які завжди перемагають

Уявіть собі життя мрії — розкішні машини, великі пачки грошей і жінки, які обертаються. Це стиль життя DOGEN!

Якщо ви той, хто завжди прагне до успіху, вам потрібно звернути увагу на DOGEN. Цей мем-токен для справжніх альф, які завжди перемагають.

💎HODL як звір, домінуй на ринку 💎

Цей токен ось-ось вибухне! Ми говоримо про ріст на 700% ще до завершення пресейлу — і це тільки початок. DOGEN набирає обертів і прагне до тих неймовірних тисячократних виграшів, якими славляться мем-токени цього сезону. Заходьте на ранній стадії і подивіться, як інші будуть намагатися вас наздогнати, поки ви вже на вершині!

⚡️ Пропустили WIF, Popcat чи Ponke? ⚡️

DOGEN — новий альфа-токен на блокчейні Solana, що змагається з такими великими токенами, як BONK, WIF і Popcat — всі вони показали ріст на 1000%.

Зараз DOGEN поки що під радаром, але ось-ось він встановить нові рекорди на цьому бичачому ринку. Не пропустіть цей шанс.

Є дух DOGEN? Чудово, тому що вони проводять аірдроп! Все, що вам потрібно зробити, це проявити активність в соцмережах, накопичити токени під час пресейлу і почати будувати свою армію DOGEN за допомогою реферального посилання. За кожного залученого учасника ви отримаєте жирні 20% від їх Золотих Балів з покупок токенів.

Тож чого ви чекаєте? Хапайте DOGEN і домінуйте на крипторинку! 🚀

XRP: Швидка та безмежна криптовалюта для безпечних транзакцій

XRP — це цифрова валюта, підтримувана XRP Ledger. Вона пропонує швидкі, недорогі та безпечні транзакції без центрального органу. Створений Джедом МаКейлебом, Артуром Бритто та Дэвідом Шварцем, XRP був запущений з 100 мільярдами токенів. Ripple отримала 80 мільярдів XRP для подальшого розвитку екосистеми, з яких 55 мільярдів були поміщені в ескроу для контрольованого випуску. XRP дозволяє здійснювати безшовні переводи між різними валютами, що робить цю технологію перспективною. Її децентралізована природа та захист від цензури чи підробок підвищують її привабливість. Без необхідності мати банківський рахунок для розрахунків XRP відкриває доступ до глобальної фінансової системи. Ці особливості роблять XRP привабливою для поточного ринку.

Solana’s SOL: Швидка блокчейн-платформа для децентралізованих додатків

Solana — це блокчейн-платформа, що розроблена для високошвидкісних транзакцій та масштабованості, надаючи основу для децентралізованих додатків. Її рідна монета, SOL, є центральним елементом екосистеми, використовується для транзакцій, виконання кастомних програм та винагороди учасників мережі. Solana виділяється тим, що не використовує шардинг чи рішення другого рівня, а натомість фокусується на мережі, яка здатна обробляти велику кількість транзакцій на секунду. Такий підхід має на меті привернути розробників та користувачів, яким потрібні швидкі й ефективні децентралізовані сервіси. Завдяки акценту на швидкості та гнучкості в роботі з різними мовами програмування, SOL і Solana пропонують потенціал для підтримки високонавантажених продуктів і сервісів на поточному ринку.

Роль Ethereum та його потенціал у блокчейн-технологіях

Ethereum — це блокчейн, заснований на Proof-of-Stake, запущений у 2015 році Віталіком Бутеріним. Він дозволяє створювати смарт-контракти та підтримує широкий спектр децентралізованих додатків. Мережа підтримує децентралізовані фінанси та рішення другого рівня, такі як Arbitrum і Polygon, що підвищують ефективність транзакцій. Ethereum представив токени ERC-20 для управління, використання та зберігання цінності, але для оплати газу все одно необхідний Ether (ETH). У 2022 році Ethereum перейшов на Proof-of-Stake після злиття (Merge), що підвищило масштабованість і ефективність. Очікувана фаза шардингу ще більше покращить ці аспекти. Ether залишається центральним елементом екосистеми, сприяючи здійсненню транзакцій і винагороджуючи учасників мережі. З огляду на постійні оновлення та ключову роль на блокчейн-ринку, Ethereum має великий потенціал у поточному ринковому циклі.

Висновок

Хоча XRP, SOL і ETH мають менший короткостроковий потенціал, DOGEN вирізняється серед них. Створений для тих, хто прагне розкоші та успіху, DOGEN очікується на ріст 700% до кінця пресейлу, з потенціалом для величезних прибутків. Слідуючи за такими токенами, як BONK і Popcat, DOGEN будує лідерську спільноту, пропонуючи реальні переваги та ексклюзивні бонуси для ранніх учасників.

Сайт: https://dogen.meme/