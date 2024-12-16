Акціонери Revolut продали акції компанії майже на $1 млрд

Співробітники Revolut та ранні інвестори з серпня продали акції на суму майже $1 млрд після того, як банківська ліцензія фінтех-компанії у Великій Британії забезпечила їй підтримку з боку великих фінансових установ та забезпечила оцінку у $45 млрд, пише Financial Times.

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Масштаб продажів свідчить про перетворення Revolut, співзасновником якого є українець Влад Яценко, з фінтех-новачка на серйозного конкурента на банківському ринку.

Група двічі продовжувала вторинний продаж акцій. Спочатку акції могли продавати лише чинні співробітники компанії, проте потім таку можливість надали також раннім інвесторам та колишнім співробітникам.

Продаж, що почався через місяць після видачі Revolut довгоочікуваної банківської ліцензії у Великій Британії, залучив безліч інституційних інвесторів, включаючи Mubadala з ОАЕ, який вперше придбав частку.

За словами джерел, ранні венчурні інвестори продали акцій на суму близько $500 млн у другому раунді продажу. Загалом продаж акцій тепер має перевищити $1 млрд, додали вони.

За даними Financial Times, співзасновник і генеральний директор компанії Микола Сторонський заробив у першому раунді від $200 млн до $300 млн.